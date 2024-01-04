Владимир Гомельский назвал своего фаворита на получение награды MVP в этом сезоне НБА

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу фаворита на получение награды самому ценному игроку (MVP) в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По словам Гомельского, он выбрал бы центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича.

«Претендентов трое: Йокич, Адетокунбо и Эмбиид. Я предпочитаю Йокича», — написал Гомельский.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Йокич к настоящему моменту принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 12,3 подбора и отдавал 9,1 передачи.

Недавно Никола сообщил, против какой команды НБА ему было сложнее всего играть.

Никола Йокич крутит мяч на пальце, сидя на скамейке: