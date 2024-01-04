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Энтони Эдвардс жёстко высказался после двух подряд поражений «Миннесоты»

Энтони Эдвардс жёстко высказался после двух подряд поражений «Миннесоты»
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Лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал поражения, которые команда потерпела в двух последних матчах регулярного чемпионата НБА. Сперва игроки «Тимбервулвз» на выезде уступили «Нью-Йорк Никс» (106:112), а после в домашних стенах не справились с «Нью-Орлеан Пеликанс» (106:117). В нынешнем сезоне НБА «Миннесота» впервые проиграла два матча подряд.

«Мы должны разобраться с этим. Сейчас мы просто отстой, но всё зависит от нас самих. Тренеры составляют план на игру и смотрят на нашу готовность, а остальное зависит от нас. Они просили нас играть жёстко, но не должны были этого говорить. Мы сами должны разобраться с этим», — приводит слова Эдвардса Clutch Points.

Энтони Эдвардс провёл фотосессию в джерси с новым номером:

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