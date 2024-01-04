MVP ЧМ-2019 Рики Рубио объявил об уходе из НБА

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» и самый ценный игрок (MVP) чемпионата мира по баскетболу 2019 года в составе сборной Испании Рики Рубио объявил о прекращении карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Однажды, когда придет время, я хотел бы поделиться со всеми вами своим опытом, чтобы помочь другим, оказавшимся в похожих ситуациях. До тех пор я хотел бы сохранить это в тайне из уважения к моей семье и к самому себе, поскольку я все еще работаю над своим психическим здоровьем. Но я с гордостью могу сказать, что у меня все намного лучше, и с каждым днем мне становится лучше.

Я хотел опубликовать это сообщение для вас сегодня, потому что моя карьера в НБА подошла к концу.

Все началось в июне 2009 года на драфте в Нью-Йорке. После 12 лет игры в лиге, со всеми ее взлетами и падениями, у меня осталось много хороших воспоминаний и отличные отношения. «Миннесота», «Юта», Финикс и Кливленд. Спасибо!

Особое упоминание для «Кливленда». Мой последний дом. Я знаю, что все закончилось тяжело. Я никогда не мог представить, что год сложится таким образом, но у вас потрясающая организация, которая была чрезвычайно уважительна, понимала мою ситуацию и заботились обо мне как о личности», – написал Рубио в своих социальных сетях.