Стивен Эй Смит: я больше звезда, чем большинство игроков «Никс»

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит рассказал, что является звездой как минимум не хуже, чем большинство баскетболистов «Нью-Йорк Никс».

«Они не могут заполучить звезду. У них был шанс. Это мекка баскетбола, куда приезжают звезды, но у нас их никогда не бывает.

Вы понимаете, что есть законный аргумент в пользу того, что Стивен Эй Смит – одна из больших звёзд Нью-Йорка? Я больше звезда, чем большинство игроков «Нью-Йорк Никс». Это чертовски обидно», – приводит слова Эй Смита New York Post.

Напомним, недавно «Нью-Йорк» обменял форварда Ар Джея Барретта, разыгрывающего Иммануэля Куикли и пик во втором раунде драфта на лёгкого форварда «Торонто» О Джи Ануноби, разыгрывающего Малачи Флинна и тяжёлого форварда Прешеса Ачиуву.