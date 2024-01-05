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Стивен Эй Смит: я больше звезда, чем большинство игроков «Никс»

Стивен Эй Смит: я больше звезда, чем большинство игроков «Никс»
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Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит рассказал, что является звездой как минимум не хуже, чем большинство баскетболистов «Нью-Йорк Никс».

«Они не могут заполучить звезду. У них был шанс. Это мекка баскетбола, куда приезжают звезды, но у нас их никогда не бывает.

Вы понимаете, что есть законный аргумент в пользу того, что Стивен Эй Смит – одна из больших звёзд Нью-Йорка? Я больше звезда, чем большинство игроков «Нью-Йорк Никс». Это чертовски обидно», – приводит слова Эй Смита New York Post.

Напомним, недавно «Нью-Йорк» обменял форварда Ар Джея Барретта, разыгрывающего Иммануэля Куикли и пик во втором раунде драфта на лёгкого форварда «Торонто» О Джи Ануноби, разыгрывающего Малачи Флинна и тяжёлого форварда Прешеса Ачиуву.

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