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НБА оштрафовала «Бруклин» на $ 100 тыс.

НБА оштрафовала «Бруклин» на $ 100 тыс.
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Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала клуб «Бруклин Нетс» на $ 100 тыс. в связи с тем, что команда из Нью-Йорка нарушила правила участия игроков. Об этом сообщает известный журналист Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

По информации источника, четыре игрока «Бруклина», которые не появились на паркете в матче с «Милуоки Бакс», проходившем 28 декабря, на самом деле могли играть по медицинским показателям, но не сделали этого. В связи с чем лига выписала клубу штраф.

Отметим, что «Бруклин» проиграл «Милуоки» со счётом 122:144. Команда на протяжении всего матча играла не основными игроками, и главный тренер команды Жак Вон дал сыграть всего лишь 12 минут главному лидеру «Нетс» Микалу Бриджесу. 27-летний баскетболист остался недоволен этим решением тренера.

НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
122 : 144
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Уилсон - 21, Уотфорд - 17, Смит - 14, Клауни - 14, Брукс - 12, Шарп - 12, Джонсон - 12, Томас - 8, Бриджес - 6, О'Нил - 3, Миллер-Уайтхэд - 2, Джайлс - 1
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Миддлтон - 27, Пэйн - 18, Бисли - 17, Портис - 14, Лиллард - 12, Боучэмп - 11, Грин - 3, Коннотон - 3, Лопес - 3, Ливингстон - 2, Лопес - 2, Уиггинтон, Адетокунбо, Джексон
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