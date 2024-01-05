НБА оштрафовала «Бруклин» на $ 100 тыс.

Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала клуб «Бруклин Нетс» на $ 100 тыс. в связи с тем, что команда из Нью-Йорка нарушила правила участия игроков. Об этом сообщает известный журналист Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, четыре игрока «Бруклина», которые не появились на паркете в матче с «Милуоки Бакс», проходившем 28 декабря, на самом деле могли играть по медицинским показателям, но не сделали этого. В связи с чем лига выписала клубу штраф.

Отметим, что «Бруклин» проиграл «Милуоки» со счётом 122:144. Команда на протяжении всего матча играла не основными игроками, и главный тренер команды Жак Вон дал сыграть всего лишь 12 минут главному лидеру «Нетс» Микалу Бриджесу. 27-летний баскетболист остался недоволен этим решением тренера.