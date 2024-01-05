44-очковый дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Сан-Антонио»

В ночь с 4 на 5 января мск на площадке арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Милуоки Бакс». Со счётом 125:121 победу одержали гости.

Самым результативным игроком матча стал звёздный тяжёлый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо. Игрок оформил в этой встрече дабл-дабл, набрав 44 очка, сделав 14 подборов и записав на свой счёт семь результативных передач. Также в составе гостей стоит выделить игру разыгрывающего Дэмьена Лилларда. В его активе 25 очков, четыре подбора и 10 передач.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал защитник Девин Васселл. Он набрал 34 очка, сделал шесть подборов и отдал четыре передачи.