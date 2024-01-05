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44-очковый дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Сан-Антонио»

44-очковый дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Сан-Антонио»
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В ночь с 4 на 5 января мск на площадке арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Милуоки Бакс». Со счётом 125:121 победу одержали гости.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал звёздный тяжёлый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо. Игрок оформил в этой встрече дабл-дабл, набрав 44 очка, сделав 14 подборов и записав на свой счёт семь результативных передач. Также в составе гостей стоит выделить игру разыгрывающего Дэмьена Лилларда. В его активе 25 очков, четыре подбора и 10 передач.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал защитник Девин Васселл. Он набрал 34 очка, сделал шесть подборов и отдал четыре передачи.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
121 : 125
Милуоки Бакс
Милуоки
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 34, Вембаньяма - 27, Джонс - 18, Джонсон - 14, Осман - 13, Сохан - 9, Барлоу - 6, Грэм, Уэсли, Дьяките, Брэнэм, Шампани, Мамукелашвили
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 44, Лиллард - 25, Миддлтон - 12, Бисли - 10, Лопес - 9, Боучэмп - 8, Коннотон - 7, Портис - 5, Пэйн - 5, Ливингстон, Грин, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо, Джексон
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