«Орландо» станет третьим клубом НБА, который выведет из обращения номер Шакила О'Нила

Руководство «Орландо Мэджик» приняло решение вывести из обращения 32-й игровой номер, под которым в составе команды выступал легендарный центровой Шакил О'Нил, сообщает пресс-служба клуба.

Как сообщается, майка с номером и фамилией Шакила О'Нила будет поднята под потолок домашней арены «Орландо Мэджик» на церемонии, которая пройдёт 14 февраля. Отметим, что О'Нил стал первым баскетболистом, когда-либо выступавшим за «Орландо», который удостоился подобной чести.

Ранее игровой номер центрового был выведен из обращения в «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Орландо Мэджик» выбрал О'Нила на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 1992 года под общим первым номером. Игрок выступал за команду с 1992 по 1996 год. В сезоне-1992/1993 его признали лучшим новичком лиги, а в сезоне-1994/1995 он стал самым результативным игроком регулярного чемпионата.

Шакил О'Нил является четырёхкратным чемпионом НБА.