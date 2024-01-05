«Голден Стэйт» проиграл четвёртый матч в этом сезоне, ведя «+18» или более по ходу игры

Сегодня, 5 января, «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке уступил «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (127:130).

Отметим, что после третьей четверти хозяева вели в счёте с преимуществом в 13 очков, а в начале заключительного игрового отрезка «Голден Стэйт» был впереди на целых 18 очков, но итоговая победа досталась «Денверу». Это уже четвёртый случай в текущем сезоне, когда команда Стива Керра упускает по ходу матча преимущество не менее 18 очков.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Игрок оформил в этой встрече дабл-дабл, набрав 31 очко, сделав девять подборов и записав на свой счёт 10 результативных передач. Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри, который набрал 30 очков, сделал четыре подбора и отдал шесть передач.