Джордж Карл показал фото игрока «Лейкерс», высказываясь о проблемах команды

Прославленный тренер и член Зала славы НБА Джордж Карл разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о сложностях, с которыми столкнулся «Лос-Анджелес Лейкерс». Ранее сообщалось, что между главным тренером команды Дарвином Хэмом и игроками «Лос-Анджелеса» сейчас наблюдается растущее напряжение.

«Может быть, проблема не в Дарвине Хэме», — написал Карл, прикрепив к сообщению фото тяжёлого форварда «озёрников» Энтони Дэвиса.

Фото: https://twitter.com/CoachKarl22

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Игроки «Лейкерс» одержали 17 побед и потерпели 18 поражений. Лидером конференции является «Миннесота Тимбервулвз» (24 победы – девять поражений).

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