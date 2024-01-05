НБА назвала обладателей индивидуальных наград по итогам декабря

Национальная баскетбольная ассоциации объявила имена лучших игроков, тренеров и новичков Западной и Восточной конференций по итогам декабря.

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признаны лучшими игроками Западной и Восточной конференций соответственно. «Оклахома-Сити Тандер» одержала 10 побед в 13 матчах в декабре, а её лидер показывал среднюю статистику в 31,9 очка, 6,6 передачи и 3,1 перехвата за игру. «Милуоки» добыл 11 побед в 13 декабрьских матчах. Адетокунбо набирал в среднем 32,5 очка, 11,5 подбора и 6,8 передачи.

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю и Джо Маззулла из «Бостон Селтикс» стали лучшими тренерами на Западе и Востоке соответственно. «Клипперс» в декабре выиграли 11 матчей из 13, на счету «Бостона» 12 побед в 14 матчах.

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен и защитник «Майами Хит» Джейми Жакез-младший названы лучшими новичками Западной и Восточной конференций. Холмгрен набирал в среднем 17,4 очка, 7,7 подбора, 2,4 передачи и 3,5 блок-шота за матч в декабре. Жакез-младший продемонстрировал следующую среднюю статистику — 16,1 очка, 3,8 подбора и 2,7 передачи.