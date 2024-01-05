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Билл Симмонс объяснил, почему считает Била и Дюранта главной проблемой «Финикса»

Билл Симмонс объяснил, почему считает Била и Дюранта главной проблемой «Финикса»
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Известный североамериканский журналист и основатель The Ringer Билл Симмонс высказался о перспективах «Финикс Санз» в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«О, вы видите, что они настроены серьёзно, потому что они наконец-то преодолели планку в 50 процентов побед на домашней арене, их результат — 10-9, поздравляю их.

Их главная проблема в том, что у них есть целых две проблемы. Они заключаются в том, что я просто не верю, что Брэдли Бил и Кевин Дюрант останутся здоровыми в течение следующих шести месяцев. Если они не хотят попадать в плей-ин или выходить в плей-офф с последним номером посева, им нужно начинать действовать прямо сейчас», — рассказал Симмонс в своём новом подкасте.

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