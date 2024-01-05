«Твоя смелость является примером, мы все с тобой». Андрес Иньеста поддержал Рики Рубио

Испанский полузащитник «Эмирейтс» Андрес Иньеста прокомментировал решение своего соотечественника, бывшего разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Рики Рубио завершить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации из-за проблем с ментальным здоровьем.

«Рики Рубио обладает большой силой, чтобы сказать это. Твоя смелость, которая позволила сказать это, является примером для многих людей. Мы все с тобой», — написал Иньеста на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), комментируя обращение Рубио.

Напомним, ранее 33-летний Рубио объявил о приостановлении спортивной карьеры из-за психологических проблем. Игрок не поехал в составе сборной Испании на чемпионат мира по баскетболу 2023 года. На предыдущем мировом первенстве 2019 года Рубио был признан самым ценным игроком турнира и помог своей команде завоевать золотые медали.