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Аренас: Коби Брайант был обычным человеком, но сражался на равных с богами

Аренас: Коби Брайант был обычным человеком, но сражался на равных с богами
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался о легендарном защитнике Коби Брайанте.

«Что делает Коби Брайанта особенным? Я не хочу сейчас говорить о том, сколько похвалы сказано в его адрес. Давайте будем ориентироваться на то, как человек играл, каковы были его качества… У него не было сильных и длинных рук, плюс он не был быстрым и высоким… то, что он сделал, можно сравнить с ситуацией, когда ты сел в обычное авто и разогнал его, как Bugatti. Вот на что мы должны обращать внимание. Мы смотрим на обычного человека, который сражался на равных с богами», — рассказал Аренас в своём подкасте.

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта.

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