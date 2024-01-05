«Локомотив-Кубань» переиграл «Астану» и поднялся на третье место в таблице Единой лиги

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и казахстанская «Астана». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» и закончилась победой хозяев площадки со счётом 93:83.

В первой половине игры на площадке шла равная борьба, и гости даже вели в счёте с преимуществом в два очка к большому перерыву, но баскетболисты «Локомотива-Кубань» смогли ударно провести третью четверть и выиграли её со счётом 31:17. «Астана» смогла выиграть заключительный отрезок игры, но этого не хватило для итоговой победы.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Джейлен Бэрфорд, на счету которого 24 очка, пять подборов и две результативные передачи.

Эта победа стала для краснодарского клуба 14-й в 20 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. В активе «Астаны» восемь побед и 12 поражений в нынешнем сезоне.