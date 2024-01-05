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«Локомотив-Кубань» переиграл «Астану» и поднялся на третье место в таблице Единой лиги

«Локомотив-Кубань» переиграл «Астану» и поднялся на третье место в таблице Единой лиги
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и казахстанская «Астана». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» и закончилась победой хозяев площадки со счётом 93:83.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

В первой половине игры на площадке шла равная борьба, и гости даже вели в счёте с преимуществом в два очка к большому перерыву, но баскетболисты «Локомотива-Кубань» смогли ударно провести третью четверть и выиграли её со счётом 31:17. «Астана» смогла выиграть заключительный отрезок игры, но этого не хватило для итоговой победы.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Джейлен Бэрфорд, на счету которого 24 очка, пять подборов и две результативные передачи.

Эта победа стала для краснодарского клуба 14-й в 20 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. В активе «Астаны» восемь побед и 12 поражений в нынешнем сезоне.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
05 января 2024, пятница. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
93 : 83
Астана
Астана
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 24, Мартюк - 21, Акун-Пёрселл - 18, Емченко - 10, Узинский - 8, Ведищев - 4, Квитковских - 3, Щербенев - 2, Елатонцев - 2, Уайт - 1, Темиров, Близнюк
Астана: Андерсон - 19, Хэмм - 18, Дэвис - 16, Джонсон - 11, Канкел - 7, Гаврилов - 5, Хаасе - 4, Айткали - 3, Мурзагалиев, Щербак, Марчук, Майдекин
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