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Секулич рассказал, что помогло «Локомотиву-Кубань» обыграть «Астану»

Секулич рассказал, что помогло «Локомотиву-Кубань» обыграть «Астану»
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над казахстанской «Астаной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Мы знали, что игра будет сложной. Во-первых, потому что несколько выходных немного выбивают из ритма. Но мы не могли не дать эти выходные команде – очень много усталости накопилось, особенно после выезда в Иркутск на кубковый матч. Во-вторых, к нам приехала очень хорошая команда с качественным подбором игроков.

В первой половине “Астана” бросала очень хорошо. Но то, из каких позиций бросал их лучший снайпер Карвел Андерсон – недопустимо. Мы с командой обсудили это в большом перерыве и дальше уже играли гораздо ближе к нашему изначальному плану на игру. В третьей четверти мы стали гораздо лучше защищаться, это придало уверенности в атаке. Мы смогли остановить соперника, хорошо боролись за мяч и в итоге склонили чашу весов в свою пользу», – приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, «Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» со счётом 93:83. Клуб из Краснодара по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
05 января 2024, пятница. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
93 : 83
Астана
Астана
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 24, Мартюк - 21, Акун-Пёрселл - 18, Емченко - 10, Узинский - 8, Ведищев - 4, Квитковских - 3, Щербенев - 2, Елатонцев - 2, Уайт - 1, Темиров, Близнюк
Астана: Андерсон - 19, Хэмм - 18, Дэвис - 16, Джонсон - 11, Канкел - 7, Гаврилов - 5, Хаасе - 4, Айткали - 3, Мурзагалиев, Щербак, Марчук, Майдекин
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