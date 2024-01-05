Секулич рассказал, что помогло «Локомотиву-Кубань» обыграть «Астану»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над казахстанской «Астаной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы знали, что игра будет сложной. Во-первых, потому что несколько выходных немного выбивают из ритма. Но мы не могли не дать эти выходные команде – очень много усталости накопилось, особенно после выезда в Иркутск на кубковый матч. Во-вторых, к нам приехала очень хорошая команда с качественным подбором игроков.

В первой половине “Астана” бросала очень хорошо. Но то, из каких позиций бросал их лучший снайпер Карвел Андерсон – недопустимо. Мы с командой обсудили это в большом перерыве и дальше уже играли гораздо ближе к нашему изначальному плану на игру. В третьей четверти мы стали гораздо лучше защищаться, это придало уверенности в атаке. Мы смогли остановить соперника, хорошо боролись за мяч и в итоге склонили чашу весов в свою пользу», – приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, «Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» со счётом 93:83. Клуб из Краснодара по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.