УНИКС обыграл «Руну», одержав седьмую победу кряду в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 5 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московская «Руна» и казанский УНИКС. Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 84:78.

С ходу УНИКС завладел преимуществом и не упустил его до самого конца первой четверти, оказавшись сильнее со счётом 26:19. Вторая десятиминутка проходила в равной борьбе, но хозяева за счёт более удачных действий вышли вперёд – 22:20. Итоговый результат половины – 46:41 в пользу казанской команды.

Команды немного передохнули в перерыве, и в третьем игровом отрезке УНИКС выглядел намного сильнее хозяев паркета, выиграв со счётом 26:15. В заключительной четверти «Руна» всеми силами пыталась догнать соперника, но, несмотря на то что московский клуб одержал победу в десятиминутке – 22:12, по итогу матча команда уступила.