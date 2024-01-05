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УНИКС обыграл «Руну», одержав седьмую победу кряду в Единой лиге ВТБ

УНИКС обыграл «Руну», одержав седьмую победу кряду в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 5 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московская «Руна» и казанский УНИКС. Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 84:78.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

С ходу УНИКС завладел преимуществом и не упустил его до самого конца первой четверти, оказавшись сильнее со счётом 26:19. Вторая десятиминутка проходила в равной борьбе, но хозяева за счёт более удачных действий вышли вперёд – 22:20. Итоговый результат половины – 46:41 в пользу казанской команды.

Команды немного передохнули в перерыве, и в третьем игровом отрезке УНИКС выглядел намного сильнее хозяев паркета, выиграв со счётом 26:15. В заключительной четверти «Руна» всеми силами пыталась догнать соперника, но, несмотря на то что московский клуб одержал победу в десятиминутке – 22:12, по итогу матча команда уступила.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
05 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Руна
Москва
Окончен
78 : 84
УНИКС
Казань
Руна: Иванович - 21, Тайус - 12, Попов - 12, Хилл - 10, Раданов - 10, Савин - 7, Походяев - 6, Сопин, Комиссаров, Ванин, Жмако, Самойленко
УНИКС: Димитриевич - 19, Найт - 19, Грин - 16, Бако - 12, Лабери - 11, Д. Кулагин - 5, Зайцев - 2, Комолов, Тихоненко, Стуленков, Одиноков, Лазарев
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