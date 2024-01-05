Никола Йокич установил удивительный рекорд в НБА

Игрок «Денвер Наггетс» Никола Йокич забил самый дальний бросок в Национальной баскетбольной ассоциации среди всех центровых в истории лиги, который при этом принёс команде победу.

В матче с «Голден Стэйт Уорриорз» Йокич реализовал победный трёхочковый бросок под сирену с 39 футов, тем самым обошёл достижение Билла Робертса (8 февраля 1950 года) и Боба Рула (23 февраля 1969 года), которые забрасывали с 35 футов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Денвер» победил «Голден Стэйт» со счётом 130:127. При этом за пять с половиной минут до конца встречи клуб из Колорадо уступал с разницей в 16 очков. Сербский центровой Йокич набрал 34 очка и принёс команде победу своим точным трёхочковым попаданием.