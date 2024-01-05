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Стивен Эй Смит сообщил, что «Лейкерс» оскорбляют Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса

Стивен Эй Смит сообщил, что «Лейкерс» оскорбляют Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса
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Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит поделился мнением о неудачных результатах «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, затронув лидеров команды Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

«Леброн (Джеймс) и Энтони Дэвис вряд ли могут что-то сделать на исходе сезона, если эти самозванцы, одетые в форму «Лейкерс», не сделают шаг вперёд… они оскорбляют Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса», – сказал Стивен Эй Смит в эфире ESPN.

Напомним, «Лейкерс» уступили в 8 из 10 последних игр регулярного чемпионата. Клуб из Лос-Анджелеса занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент баланс побед и поражений «Лейкерс» в чемпионате НБА – 17-18.

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