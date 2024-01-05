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Дрэймонд Грин возобновит тренировки в ближайшие дни после дисквалификации от НБА

Дрэймонд Грин возобновит тренировки в ближайшие дни после дисквалификации от НБА
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, который получил бессрочную дисквалификацию в Национальной баскетбольной ассоциации, в ближайшее время вернётся в стан клуба из Сан-Франциско и начнёт тренировки с командой. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

По данным источника, баскетболисту позволят тренироваться, но при этом речи об окончании дисквалификации пока не идёт.

Напомним, Грин был дисквалифицирован НБА за удар по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича.

Отметим, данный скандальный эпизод уже не первый в карьере Грина, который обладает одним из самых непростых характеров в НБА. Ранее сообщалось, что после инцидента с Нуркичем форвард «Уорриорз» начал работать с психологом, а главный тренер клуба Стив Керр заявил, что баскетболист должен встать на путь исправления.

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