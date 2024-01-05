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«Они не обращают на него внимания». Бэйлесс — о конфликте в «Лейкерс»

«Они не обращают на него внимания». Бэйлесс — о конфликте в «Лейкерс»
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Известный телеведущий Скип Бэйлесс поделился мнением о том, что баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» находятся не в лучших отношениях с главным тренером команды Дарвином Хэмом.

«Мне нравится Дарвин (Хэм), я всё ещё думаю, что он очень хороший тренер. Но прямо сейчас, на мой взгляд, они игнорируют его, то, что он говорит, не укладывается у них в голове. Они не обращают на него внимания», – сказал Бэйлесс в эфире программы Undisputed.

Напомним, «Лейкерс» уступили в 8 из 10 последних игр регулярного чемпионата. Клуб из Лос-Анджелеса занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент «Лейкерс» одержали 17 побед при 18 поражениях в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

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