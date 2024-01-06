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Сергей Елевич сообщил, что матч «Пармы» и «Зенита» не уступал топовым играм Евролиги

Сергей Елевич сообщил, что матч «Пармы» и «Зенита» не уступал топовым играм Евролиги
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал итоги матча Единой лиги ВТБ между «Пармой» и санкт-петербургским «Зенитом».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Великолепная, просто потрясающая игра была у «Пармы» и «Зенита»! Несмотря на то что сейчас мы не участвуем в международных матчах, у нас в Единой лиге есть игры, по своему накалу и качеству не уступающие топовым матчам Евролиги и Еврокубка. Таким был и поединок «Пармы» и «Зенита». Очень сильно впечатлила меня эта игра.

Доволен, что у нас есть такие интересные коллективы. В целом игра была ровная, а в дополнительную пятиминутку чаша весов склонилась в сторону «Зенита». Но, повторюсь, соперники совершенно ровно играли, и трудно здесь кому то было отдать предпочтение», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» в овертайме обыграл «Парму» со счётом 84:79. Но в концовке основного времени чуть не упустил победу.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, уступая лишь московскому ЦСКА и казанскому УНИКСу.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
05 января 2024, пятница. 15:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
79 : 84
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Джонсон - 22, Риз - 14, Брайс - 13, Абдулбасиров - 13, Соломон - 12, Халтурин - 2, Фирсов - 2, Ильницкий - 1, Перевалов, Платунов, Тучков, Егоров
Зенит: Эртель - 18, Хантер - 18, Морман - 13, Дублевич - 10, Курич - 10, Фрейзер - 4, Карасёв - 4, Зубков - 3, Вольхин - 2, Жбанов - 2, Герасимов, Клименко
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