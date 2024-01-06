Сергей Елевич сообщил, что матч «Пармы» и «Зенита» не уступал топовым играм Евролиги

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал итоги матча Единой лиги ВТБ между «Пармой» и санкт-петербургским «Зенитом».

«Великолепная, просто потрясающая игра была у «Пармы» и «Зенита»! Несмотря на то что сейчас мы не участвуем в международных матчах, у нас в Единой лиге есть игры, по своему накалу и качеству не уступающие топовым матчам Евролиги и Еврокубка. Таким был и поединок «Пармы» и «Зенита». Очень сильно впечатлила меня эта игра.

Доволен, что у нас есть такие интересные коллективы. В целом игра была ровная, а в дополнительную пятиминутку чаша весов склонилась в сторону «Зенита». Но, повторюсь, соперники совершенно ровно играли, и трудно здесь кому то было отдать предпочтение», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» в овертайме обыграл «Парму» со счётом 84:79. Но в концовке основного времени чуть не упустил победу.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, уступая лишь московскому ЦСКА и казанскому УНИКСу.