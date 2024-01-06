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«Индиана» обновила рекорд результативности в НБА 40-летней давности

«Индиана» обновила рекорд результативности в НБА 40-летней давности
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Сегодня, 6 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Атланту Хоукс». Игра завершилась со счётом 150:116 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Отметим, что в нынешнем сезоне НБА «Индиана» в восьмой раз за игру набрала как минимум 140 очков. Как сообщает портал StatMuse в своих социальных сетях, это лучший показатель в конкретном сезоне для клуба НБА с 1984 года («Денвер Наггетс»).

Самым результативным игроком встречи стал центровой Майлз Тёрнер, отметившийся 27 очком и пятью подборами. Разыгрывающий, лидер «Пэйсерс» Тайриз Халибёртон набрал 10 очков, а также отдал 18 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
150 : 116
Атланта Хоукс
Атланта
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 27, Матурин - 18, Браун - 17, Несмит - 15, Хилд - 11, Смит - 11, Халибёртон - 10, Макконнелл - 10, Топпин - 9, Уокер - 8, Нвора - 7, Шиппард - 3, Джонсон - 2, Джексон - 2
Атланта Хоукс: Мюррей - 30, Богданович - 16, Янг - 13, Джонсон - 12, Капела - 9, Бей - 9, Форрест - 6, Фернанду - 6, Мэтьюз - 6, Ланди - 3, Гриффин - 3, Оконгву - 3, Миллз, Мэттьюз
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