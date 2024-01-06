«Индиана» обновила рекорд результативности в НБА 40-летней давности

Сегодня, 6 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Атланту Хоукс». Игра завершилась со счётом 150:116 в пользу хозяев.

Отметим, что в нынешнем сезоне НБА «Индиана» в восьмой раз за игру набрала как минимум 140 очков. Как сообщает портал StatMuse в своих социальных сетях, это лучший показатель в конкретном сезоне для клуба НБА с 1984 года («Денвер Наггетс»).

Самым результативным игроком встречи стал центровой Майлз Тёрнер, отметившийся 27 очком и пятью подборами. Разыгрывающий, лидер «Пэйсерс» Тайриз Халибёртон набрал 10 очков, а также отдал 18 результативных передач.