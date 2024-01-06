Дарвин Хэм прокомментировал своё возможное увольнение из «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал участившиеся слухи о том, что он может покинуть клуб из Калифорнии на фоне неудовлетворительных результатов. В частности, к специалисту есть вопросы после выступления команды во внутрисезонном турнире НБА.

«Я твёрд. Джини Басс, Роб Пелинка, мы все едины. Пока они этого не говорят, я думаю, со мной всё в порядке, и я знаю, что они думают обо мне и о ситуации, в которой мы сейчас находимся. Мы все находимся на одной волне», — рассказал Хэм во время пресс-конференции.

Отметим, что действующий контракт 50-летнего специалиста рассчитан до 2026 года со средней годовой зарплатой от $ 3 до $ 5 млн. На момент написания новости «Лейкерс» занимают 10-е место в Западной конференции с 17 победами при 18 поражениях.