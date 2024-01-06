Инсайдер назвал игрока, которого «Юта» попытается обменять

Руководство «Юты Джаз» рассмотрит вариант с возможным обменом тяжёлого форварда Джона Коллинза. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер Марк Стайн на платформе Substack.

Отметим, что действующий контракт Коллинза рассчитан до конца сезона-2025/2026 (опция игрока на $ 26,58 млн). В сезоне-2023/2024 26-летний баскетболист заработает $ 25,34 млн. Летом 2026 года форвард потенциально может стать неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне Коллинз принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 13,7 очка, 7,9 подбора и 0,8 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,8, трёхочковых — 37. Ранее Джон выступал за «Атланту Хоукс», которая его задрафтовала в 2017 году.