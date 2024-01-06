Лидер Запада «Миннесота» победила «Хьюстон» после двух поражений подряд
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В ночь с 5 на 6 декабря мск на паркете хьюстонского «Тойота-центра» завершился матч регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» — «Миннесота Тимбервулвз». Победу со счётом 122:95 одержали гости.
«Миннесота» победила после двух поражений подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. «Хьюстон» проиграл после двух кряду побед и занимает на Западе девятое место.
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
95 : 122
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Хьюстон Рокетс: Грин - 20, Шенгюн - 19, Смит II - 16, Уитмор - 11, Ванвлит - 7, Томпсон - 6, Холидей - 5, Баллок - 5, Грин - 4, Марьянович - 2, Ландейл, Тэйт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Таунс - 22, Макдэниелс - 16, Рид - 16, Гобер - 13, Александер-Уолкер - 11, Конли - 8, Маклафлин - 3, Браун - 3, Андерсон - 2, Майнотт - 2, Гарза - 2, Мур, Милтон, Миллер
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