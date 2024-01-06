Лидер Запада «Миннесота» победила «Хьюстон» после двух поражений подряд

В ночь с 5 на 6 декабря мск на паркете хьюстонского «Тойота-центра» завершился матч регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» — «Миннесота Тимбервулвз». Победу со счётом 122:95 одержали гости.

«Миннесота» победила после двух поражений подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. «Хьюстон» проиграл после двух кряду побед и занимает на Западе девятое место.