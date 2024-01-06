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Джош Харт повторил клубный рекорд «Нью-Йорка» по показателю «плюс-минус»

Джош Харт повторил клубный рекорд «Нью-Йорка» по показателю «плюс-минус»
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Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда одержала победу со счётом 128:92.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Харт в общей сложности провёл на площадке 30 минут, набрав суммарно 10 очков, 15 подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+46». Таким образом, Харт повторил клубный рекорд по значению «плюс-минус».

Отметим, что клубный рекорд принадлежит Уилсону Чендлеру и Дэвиду Ли, которые в 2010 году в матче с «Индианой Пэйсерс» имели аналогичный показатель. Однако в 2022 году Оби Топпин повторил это достижение.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
92 : 128
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 30, Макси - 27, Убре - 15, Рид - 6, Харрис - 5, Спрингер - 3, Бамба - 2, Беверли - 2, Хаус - 2, Мартин, Моррис, Батюм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 29, Гримс - 19, Хартенштайн - 17, Макбрайд - 15, Дивинченцо - 14, Ануноби - 11, Харт - 10, Рэндл - 8, Ачиува - 5, Флинн, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу, Гибсон
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