Джош Харт повторил клубный рекорд «Нью-Йорка» по показателю «плюс-минус»

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда одержала победу со счётом 128:92.

Харт в общей сложности провёл на площадке 30 минут, набрав суммарно 10 очков, 15 подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+46». Таким образом, Харт повторил клубный рекорд по значению «плюс-минус».

Отметим, что клубный рекорд принадлежит Уилсону Чендлеру и Дэвиду Ли, которые в 2010 году в матче с «Индианой Пэйсерс» имели аналогичный показатель. Однако в 2022 году Оби Топпин повторил это достижение.