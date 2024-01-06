Евгений Пашутин объяснил, почему «Парма» упустила победу над «Зенитом»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался после поражения своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (79:84, ОТ).

«Матч получился волнообразным. Начали его неуверенно, от нападения. В третьей четверти сыграли 25:11, показали эталон игры, к которому стремимся. Хорошо защищались, контролировали подбор, атаковали слабые места соперника и двигали мяч в нападении.

В заключительной десятиминутке стали проигрывать щит после того, как Ричард Соломон был вынужден покинуть паркет из-за пятого фола. Этот момент стал ключевым, на нашем щите соперник взял 20 подборов. Отмечу команду, сегодня они полностью отдавали себя игре и бились до конца», — приводит слова Пашутина сайт Единой лиги ВТБ.