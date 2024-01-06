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Евгений Пашутин объяснил, почему «Парма» упустила победу над «Зенитом»

Евгений Пашутин объяснил, почему «Парма» упустила победу над «Зенитом»
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался после поражения своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (79:84, ОТ).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Матч получился волнообразным. Начали его неуверенно, от нападения. В третьей четверти сыграли 25:11, показали эталон игры, к которому стремимся. Хорошо защищались, контролировали подбор, атаковали слабые места соперника и двигали мяч в нападении.

В заключительной десятиминутке стали проигрывать щит после того, как Ричард Соломон был вынужден покинуть паркет из-за пятого фола. Этот момент стал ключевым, на нашем щите соперник взял 20 подборов. Отмечу команду, сегодня они полностью отдавали себя игре и бились до конца», — приводит слова Пашутина сайт Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
05 января 2024, пятница. 15:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
79 : 84
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Джонсон - 22, Риз - 14, Брайс - 13, Абдулбасиров - 13, Соломон - 12, Халтурин - 2, Фирсов - 2, Ильницкий - 1, Перевалов, Платунов, Тучков, Егоров
Зенит: Эртель - 18, Хантер - 18, Морман - 13, Дублевич - 10, Курич - 10, Фрейзер - 4, Карасёв - 4, Зубков - 3, Вольхин - 2, Жбанов - 2, Герасимов, Клименко
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