Леброн Джеймс — о «Лейкерс»: мы сейчас просто отстой. Говорят о Вегасе, но это лишь 2 игры

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о неудачных результатах команды в последних матчах. После победы в финале внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» одержали лишь три победы в 13 матчах регулярного чемпионата.

«Мы сейчас просто отстой. Сможем ли мы вернуть уровень игры, который показали в плей-офф внутрисезонного турнира в Лас-Вегасе? Все говорят о Вегасе, но мы сыграли там всего два матча. Это ничтожно мало. О нашей игре говорят с восторгом, однако это были всего два матча в Вегасе. Лишь два матча», — приводит слова Джеймса обозреватель The Athletic Йован Буха на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» стал победителем первого в истории внутрисезонного турнира НБА.