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Леброн Джеймс — о «Лейкерс»: мы сейчас просто отстой. Говорят о Вегасе, но это лишь 2 игры

Леброн Джеймс — о «Лейкерс»: мы сейчас просто отстой. Говорят о Вегасе, но это лишь 2 игры
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о неудачных результатах команды в последних матчах. После победы в финале внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» одержали лишь три победы в 13 матчах регулярного чемпионата.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Мы сейчас просто отстой. Сможем ли мы вернуть уровень игры, который показали в плей-офф внутрисезонного турнира в Лас-Вегасе? Все говорят о Вегасе, но мы сыграли там всего два матча. Это ничтожно мало. О нашей игре говорят с восторгом, однако это были всего два матча в Вегасе. Лишь два матча», — приводит слова Джеймса обозреватель The Athletic Йован Буха на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» стал победителем первого в истории внутрисезонного турнира НБА.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 127
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 31, Ривз - 19, Вуд - 11, Принс - 10, Реддиш - 8, Кристи - 2, Худ-Скифино, Вандербилт, Хэйс, Фадж, Льюис, Ходж
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Смарт - 29, Бейн - 24, Морант - 21, Уильямс - 15, Бийомбо - 6, Тиллман - 1, Альдама, Кеннард, Родди, Роуз, Кончар
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