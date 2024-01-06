«Клипперс» одержали девятую победу, когда Харден отдаёт как минимум 10 передач

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:95.

Харден в общей сложности провёл на площадке 29 минут, набрав суммарно восемь очков (2 из 7 с игры, где 1 из 6 — трёхочковые), 13 результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего составил «+18».

Примечательно, что в нынешнем сезоне «Клипперс» одержали девять побед и потерпели одно поражениях в играх, в которых Джеймс Харден отдавал как минимум 10 результативных передач. В сезоне-2023/2024 у баскетболиста 8,3 передачи в среднем за встречу.