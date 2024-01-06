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«Клипперс» одержали девятую победу, когда Харден отдаёт как минимум 10 передач

«Клипперс» одержали девятую победу, когда Харден отдаёт как минимум 10 передач
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:95.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Харден в общей сложности провёл на площадке 29 минут, набрав суммарно восемь очков (2 из 7 с игры, где 1 из 6 — трёхочковые), 13 результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего составил «+18».

Примечательно, что в нынешнем сезоне «Клипперс» одержали девять побед и потерпели одно поражениях в играх, в которых Джеймс Харден отдавал как минимум 10 результативных передач. В сезоне-2023/2024 у баскетболиста 8,3 передачи в среднем за встречу.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
95 : 111
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 13, Хоукинс - 13, Уильямсон - 12, Макколлум - 12, Ингрэм - 12, Джонс - 9, Маршалл - 9, Нэнс - 7, Мёрфи - 3, Дэниэлс - 2, Альварадо - 2, Зеллер - 1, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 24, Леонард - 19, Зубац - 15, Пауэлл - 13, Уэстбрук - 8, Харден - 8, Мэнн - 8, Пламли - 8, Коффи - 4, Бостон - 2, Тайс - 2, Хиланд, Такер, Браун
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