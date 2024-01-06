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Игрок с ростом 199 см установил рекорд G-Лиги НБА по подборам в одном матче

Игрок с ростом 199 см установил рекорд G-Лиги НБА по подборам в одном матче
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Лёгкий форвард «Уэстчестер Никс» Дилан Уиндлер установил рекорд Лиги развития Национальной баскетбольной ассоциации по числу подборов в одном матче.

В игре с «Дэлавер Блю Коутс» (121:128) Уиндлер записал на свой счёт 23 очка и 33 подбора, 11 из которых на чужом щите. Ни одному игроку в истории Лиги развития ранее не удавалось собрать столько отскоков в одном матче.

Уиндлер был выбран «Кливленд Кавальерс» под 26-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2019 года. Сейчас 27-летний игрок имеет контракт с «Нью-Йорк Никс», чьей фарм-командой является «Уэстчестер Никс». Форвард принял участие в трёх матчах Национальной баскетбольной ассоциации в текущем сезоне и 10 раз был в заявке на игру.

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