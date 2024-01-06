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Леброн заявил, что его сын Бронни мог бы легко играть за «Лейкерс» прямо сейчас

Леброн заявил, что его сын Бронни мог бы легко играть за «Лейкерс» прямо сейчас
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что его 19-летний сын Бронни, выступающий за команду университета Южной Калифорнии, уже сейчас готов к игре в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Бронни мог бы играть за «Лос-Анджелес Лейкерс» прямо сейчас. Легко. Правда легко», — приводит слова Джеймса Legion Hoops.

Напомним, в июле 2023 года у Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали ему помощь и доставили в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни вернуться в баскетбол.

Бронни — старший сын Леброна Джеймса. Леброн ранее неоднократно заявлял о своём желании однажды выйти на площадку в официальном матче вместе со своим сыном.

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Леброн Джеймс на дебютном матче Бронни в NCAA:

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