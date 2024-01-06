Эдриан Гриффин — о Яннисе и Лилларде: рискую с ними семь дней в неделю

Главный тренер «Милуоки Бакс» Эдриан Гриффин высказался о лидерах своей команды тяжёлом форварде Яннисе Адетокунбо и разыгрывающем Дэмьене Лилларде.

«Когда Яннис и Дэмьен появляются одновременно в четвёртой четверти, ты всегда знаешь, что у тебя есть шанс. Поэтому я рискую с ними семь дней в неделю», — приводит слова Гриффина Sports Illustrated.

В нынешнем сезоне Адетокунбо принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 31,1 очка, 11,4 подбора и 5,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 60,9, трёхочковых — 23,7. На счету Лилларда 25,4 очка, 6,8 ассиста и 4,4 подбора за игру.

Отметим, что на данный момент «Милуоки» занимает второе место в Восточной конференции с 25 победами при 10 поражениях. Следующую игру «Бакс» проведут завтра, 7 января, с «Хьюстон Рокетс». Начало встречи — в 4:00 мск.