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Эдриан Гриффин — о Яннисе и Лилларде: рискую с ними семь дней в неделю

Эдриан Гриффин — о Яннисе и Лилларде: рискую с ними семь дней в неделю
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Эдриан Гриффин высказался о лидерах своей команды тяжёлом форварде Яннисе Адетокунбо и разыгрывающем Дэмьене Лилларде.

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«Когда Яннис и Дэмьен появляются одновременно в четвёртой четверти, ты всегда знаешь, что у тебя есть шанс. Поэтому я рискую с ними семь дней в неделю», — приводит слова Гриффина Sports Illustrated.

В нынешнем сезоне Адетокунбо принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 31,1 очка, 11,4 подбора и 5,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 60,9, трёхочковых — 23,7. На счету Лилларда 25,4 очка, 6,8 ассиста и 4,4 подбора за игру.

Отметим, что на данный момент «Милуоки» занимает второе место в Восточной конференции с 25 победами при 10 поражениях. Следующую игру «Бакс» проведут завтра, 7 января, с «Хьюстон Рокетс». Начало встречи — в 4:00 мск.

НБА - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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