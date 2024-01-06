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Стефен Карри: прекрасно понимаю Кумингу, я это уже проходил

Стефен Карри: прекрасно понимаю Кумингу, я это уже проходил
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Разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс» (113:109) высказался о своём одноклубнике, тяжёлом форварде Жонатане Куминге.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Я это уже проходил. Прекрасно его понимаю, когда он расстраивается и злится из-за сложившейся ситуации. У него есть желание играть. Возможно, ему должны были предоставить время, возможно, и нет», — заявил Карри в послематчевом интервью.

Отметим, что сегодня, 6 января, Куминга в общей сложности провёл на площадке 36 минут. Это наибольшее количество сыгранных минут баскетболистом в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 109
Детройт Пистонс
Детройт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Томпсон - 19, Шарич - 17, Куминга - 11, Подзиемски - 11, Джексон-Дэвис - 11, Пол - 8, Луни - 4, Джозеф - 3, Уиггинс - 3, Муди, Робинсон, Грин, Киньонес
Детройт Пистонс: Каннингем - 30, Нокс - 18, Дюрен - 13, Бёркс - 13, Айви - 12, Богданович - 12, Ливерс - 5, Уайзмен - 4, Томпсон - 2, Хейз, Сассер, Харрис, Багли III
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