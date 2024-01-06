Стефен Карри: прекрасно понимаю Кумингу, я это уже проходил

Разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс» (113:109) высказался о своём одноклубнике, тяжёлом форварде Жонатане Куминге.

«Я это уже проходил. Прекрасно его понимаю, когда он расстраивается и злится из-за сложившейся ситуации. У него есть желание играть. Возможно, ему должны были предоставить время, возможно, и нет», — заявил Карри в послематчевом интервью.

Отметим, что сегодня, 6 января, Куминга в общей сложности провёл на площадке 36 минут. Это наибольшее количество сыгранных минут баскетболистом в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.