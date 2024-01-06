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«Поздравляю его с отличной карьерой». Леброн высказался о решении Рубио покинуть НБА

«Поздравляю его с отличной карьерой». Леброн высказался о решении Рубио покинуть НБА
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на решение бывшего испанского разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Рики Рубио завершить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации из-за проблем с ментальным здоровьем.

«Я не совсем в настроении отвечать на этот вопрос. Но я уважаю Рики. Поздравляю его с отличной карьерой. Если я не кажусь искренним в этом видео, то это потому, что нам только что снова надрали зад», — сказал Джеймс в эфире ESPN после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» (113:127).

Напомним, ранее 33-летний Рубио объявил о приостановлении спортивной карьеры из-за психологических проблем. Игрок не поехал в составе сборной Испании на чемпионат мира по баскетболу 2023 года.

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