Дарвин Хэм высказался о плохих результатах «Лейкерс» в НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался на фоне неудачных результатов клуба из Калифорнии в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я устал от того, что люди живут и умирают в каждой игре, в которую мы играем. Это нелепо. Это марафон, и мы вышли на сложный отрезок… Тем не менее мы должны продолжать борьбу. Мы не можем проиграть нашу битву», — сказал Дарвин Хэм на пресс-конференции после матча с «Мемфис Гриззлиз».

Напомним, «Лейкерс» уступили в 9 из 11 последних игр регулярного чемпионата. Клуб из Лос-Анджелеса занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент «Лейкерс» одержали 17 побед при 19 поражениях в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.