Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дарвин Хэм высказался о плохих результатах «Лейкерс» в НБА

Дарвин Хэм высказался о плохих результатах «Лейкерс» в НБА
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался на фоне неудачных результатов клуба из Калифорнии в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я устал от того, что люди живут и умирают в каждой игре, в которую мы играем. Это нелепо. Это марафон, и мы вышли на сложный отрезок… Тем не менее мы должны продолжать борьбу. Мы не можем проиграть нашу битву», — сказал Дарвин Хэм на пресс-конференции после матча с «Мемфис Гриззлиз».

Напомним, «Лейкерс» уступили в 9 из 11 последних игр регулярного чемпионата. Клуб из Лос-Анджелеса занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент «Лейкерс» одержали 17 побед при 19 поражениях в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

Сейчас читают:
Ждать дедлайна или уволить тренера? Почему в «Лейкерс» всё так плохо и что с этим делать
Ждать дедлайна или уволить тренера? Почему в «Лейкерс» всё так плохо и что с этим делать
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android