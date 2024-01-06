Владелец «Далласа» Кьюбан выплатит $ 35 млн. сотрудникам в связи с продажей клуба

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан пообещал выплатить сотрудникам организации бонусы в связи с продажей своей доли в клубе.

«В качестве благодарности за всю вашу тяжелую работу, делающую «Даллас» удивительной организацией, каждый из вас получит бонус от меня и семей Адельсон и Дюмон. В общей сложности мы выплатим всем вам примерно $ 35 млн. плюс бонусы в размере $ 1 млн.

Для расчета вашего бонуса мы использовали систему, учитывающую, как долго вы проработали в «Далласе». Вы получите свой бонус в самом ближайшем будущем.

Я рад продолжить нашу работу по превращению «Маверикс» в лучшую франшизу во всех видах спорта», – говорится в заявлении, которое было отправлено всем сотрудникам «Даллас Маверикс».

Контрольный пакет акций «Маверикс» был продан двум семьям, возглавляющим компанию Las Vegas Sands Corporation, — Адельсон и Дюмон. Сообщается, что цена продажи составила около $ 3,9 млрд. При этом семьи Адельсон и Дюмон приобретут 77 процентов акций. Остальная часть останется за прежним владельцем команды Марком Кьюбаном.