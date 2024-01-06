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Букер рассказал, какое влияние на него оказал Рубио, который завершил карьеру в НБА

Букер рассказал, какое влияние на него оказал Рубио, который завершил карьеру в НБА
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер прокомментировал решение испанца Рики Рубио завершить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Несмотря на то что мы играли на протяжении одного года, он оказал огромное влияние на мою карьеру. Его опытное руководство, его интеллект, его подход. Он из тех, кто всегда верит в тебя.

Потрясающая карьера, человек, за которым мы все следим с тех пор, как ему было 15-16 лет в Испании, он завоевал уважение здесь у всех. Отличная карьера, хотелось бы, чтобы он играл дольше, но каждый принимает своё решение. Я буду скучать по нему на паркете, но он мой друг навсегда», – сказал Букер на пресс-конференции после матча с «Майами».

Напомним, последним клубом Рубио в НБА был «Кливленд Кавальерс».

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