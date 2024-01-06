«Есть свет в конце туннеля». Джейлен Саггс — о психологическом здоровье в НБА

Разыгрывающий «Орландо Мэджик» Джейлен Саггс рассказал о своём психологическом здоровье во время профессиональной карьеры баскетболиста.

«Я много боролся с психическим здоровьем. Это была битва, над которой я постоянно работаю день за днём… Для всех людей, которые борются с этим, есть свет в конце туннеля», – сказал Джейлен Саггс на пресс-конференции после матча с «Денвер Наггетс».

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» обыграл «Денвер» со счётом 122:120. На данный момент клуб из Флориды занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее форвард Кевин Дюрант высказался о том, насколько трудно быть звездой в НБА на фоне постоянного нахождения в поле зрения журналистов и медиа.