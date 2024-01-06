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Энтони Дэвис объяснил, что нужно сделать «Лейкерс», чтобы начать побеждать в НБА

Энтони Дэвис объяснил, что нужно сделать «Лейкерс», чтобы начать побеждать в НБА
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, что нужно сделать команде, чтобы исправить положение дел в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мы должны оставаться вместе и разобраться с этим вместе», – приводит слова Дэвиса Spectrum Sportsnet.

В последнем матче регулярного чемпионата «Лейкерс» уступили «Мемфис Гриззлиз» со счётом 113:127. Тем самым клуб из Калифорнии проиграл четвёртый матч кряду.

Напомним, «Лейкерс» уступили в 9 из 11 последних игр регулярного чемпионата. Клуб из Лос-Анджелеса занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент «Лейкерс» одержали 17 побед при 19 поражениях в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

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