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Леброн Джеймс поделился фото с вечеринки в честь 39-летия

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс 30 декабря 2023 года отметил своё 39-летие. Баскетболист в социальных сетях поделился фотографиями с данного мероприятия.

Вечеринка проходила в стиле 1970-х годов. На ней присутствовали Адель, Бейонсе, Джей-Зи, Рич Пол, Кевин Харт и бывший тренер Джеймса во времена выступления за «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю.

Фото: Личный архив Леброна Джеймса

Фото: Личный архив Леброна Джеймса

В последнем матче регулярного чемпионата «Лейкерс» уступили «Мемфис Гриззлиз» со счётом 113:127. Тем самым клуб из Калифорнии проиграл четвёртый матч кряду.

Напомним, «Лейкерс» уступили в 9 из 11 последних игр регулярного чемпионата. Клуб из Лос-Анджелеса занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент «Лейкерс» одержали 17 побед при 19 поражениях в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.