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«Разозлись! Тебя толстым обзывают». Шакил О’Нил — о Зайоне Уильямсоне

«Разозлись! Тебя толстым обзывают». Шакил О’Нил — о Зайоне Уильямсоне
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил призвал тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона не думать о лишнем весе, а разозлиться на самого себя из-за неудачных выступлений в последнее время.

«Он не старался, и я это заметил. Зайон не создавал лёгких очков для себя и всех остальных в команде. Я ничего не говорил тебе про вес. Ни разу. Потому что меня тоже всегда называли толстым. Но как я с этим боролся? Продолжал доминировать – набирал по 30 очков за матч.

Никогда ничего не говорил о твоём весе. Ты можешь весить сколько угодно, если при этом будешь приносить своей команде много очков. Никто даже не вспомнит о лишнем весе.

Он никому ничего не ответил, это говорит, что он смирился с этим. Разозлись! Тебя толстым обзывают, и что ты с этим сделаешь?» – сказал Шакил О’Нил в собственном подкасте на YouTube.

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