Джордан Пул является худшим игроком НБА по одному из важных показателей

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул занимает последнее место в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по показателю «плюс-минус».

Всего на паркет в НБА в сезоне-2023/2024 на данный момент выходили 520 игроков, при этом Пул является худшим из них, его «плюс-минус» равняется «-342».

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» уступил «Кливленд Кавальерс» со счётом 90:114. 24-летний Пул забросил всего лишь два очка за 24 минуты на площадке.

Напомним, летом Пула обменяли из «Уорриорз» в «Уизардс» после невыразительного выступления в плей-офф, где Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем 34,1% реализации бросков с игры, трёхочковых — 25,4%. В регулярном чемпионате Пул набирал в среднем за игру 20,4 очка, делал 4,5 передачи и совершал 2,7 подбора.