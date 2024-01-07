Чарания: НБА приняла решение допустить Грина после 12-матчевой дисквалификации

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания высказался по поводу отстранения тяжёлого форварда, одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина после нанесённого удара в лицо Юсуфа Нуркича.

«НБА приняла решение допустить Дрэймонда Грина после 12-матчевой дисквалификации. Грин в течение нескольких недель проходил консультации, а также проводил встречи с представителями лиги и «Уорриорз», — написал Чарания в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что после инцидента с Нуркичем форвард «Голден Стэйт» начал работать с психологом, а главный тренер клуба Стив Керр заявил, что баскетболист должен встать на путь исправления.

Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку: