Эксперт: «Хоукс» действительно думают о том, чтобы стать продавцом на рынке

Североамериканский журналист и эксперт Джейк Фишер в своём последнем материале на Yahoo Sports заявил о том, что руководство «Атланты Хоукс» в скором времени может повысить активность на рынке.

«Сейчас похоже, что «Хоукс» действительно думают о том, чтобы стать настоящим продавцом на рынке. Возможно, они сделают шаг назад и заполучат пару дополнительных лотерейных драфт-пиков», — сказано в статье.

Отметим, что на данный момент «Атланта» занимает 11-е место в Восточной конференции, имея в своём распоряжении 14 побед при 20 поражениях. Следующий матч «Хоукс» проведут завтра, 8 января, с «Орландо Мэджик». Начало встречи — 2:00 мск.