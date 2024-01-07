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Ламар Одом рассказал о том, какая система игры может помочь «Лейкерс»

Ламар Одом рассказал о том, какая система игры может помочь «Лейкерс»
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Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» (2009-2010) Ламар Одом высказался о том, что может спасти сезон для калифорнийской команды.

«Есть только один метод, который спасёт «Лейкерс». Используйте «треугольное нападение»!» — написал Одом в социальной сети X (ранее — Twitter).

Так называемый «треугольник» — это особая система игры в баскетбол, которую популяризировал легендарный тренер Фил Джексон. Особенно активно эта модель использовалась в «Лос-Анджелес Лейкерс», где Джексон смог привести команду к пяти титулам.

«Лейкерс» уступили девять раз за 11 последних своих матчей. Кризисный период опустил команду на 11-е место в Западной конференции. Эта позиция не позволяет «озёрникам» попасть даже в плей-ин.

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