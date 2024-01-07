Паоло Банкеро отреагировал на свой первый за карьеру трипл-дабл

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро прокомментировал свой первый за карьеру трипл-дабл, оформленный во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», который состоялся вчера, 6 января.

«Очень трудно говорить. У нас было всего восемь ребят. Энтони Блэк пытался играть, потому что он был нам нужен, и он был чертовски болен… У нас есть ребята, которые надрывают свои задницы. Я очень горжусь командой», — приводит слова Банкеро Sports Illustrated.

В нынешнем сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 35 встречах, набирая в среднем 22,7 очка, 7,1 подбора и 4,9 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 37,5.