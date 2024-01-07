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Паоло Банкеро отреагировал на свой первый за карьеру трипл-дабл

Паоло Банкеро отреагировал на свой первый за карьеру трипл-дабл
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро прокомментировал свой первый за карьеру трипл-дабл, оформленный во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», который состоялся вчера, 6 января.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Очень трудно говорить. У нас было всего восемь ребят. Энтони Блэк пытался играть, потому что он был нам нужен, и он был чертовски болен… У нас есть ребята, которые надрывают свои задницы. Я очень горжусь командой», — приводит слова Банкеро Sports Illustrated.

В нынешнем сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 35 встречах, набирая в среднем 22,7 очка, 7,1 подбора и 4,9 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 37,5.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 122
Орландо Мэджик
Орландо
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Портер - 22, Маррей - 20, Гордон - 16, Джексон - 11, Браун - 6, Колдуэлл-Поуп - 6, Уотсон - 4, Ки - 3, Ннаджи - 3, Джордан, Холидэй, Гиллеспи, Хафф
Орландо Мэджик: Банкеро - 32, Саггс - 27, Энтони - 23, Вагнер - 19, Хьюстан - 8, Куин - 5, Скофилд - 5, Океке - 3, Блэк, Картер, Битадзе
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