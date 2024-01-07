«Индиана» уступила лидеру НБА «Бостону» после шести побед подряд

В ночь с 6 на 7 января мск на паркете «Банкерс Лайф Филдхауса» в американском Индианаполисе завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Бостон Селтикс». Победа со счётом 118:101 осталась за гостями.

Во время стартовой четверти «Селтикс» убежали вперёд на 12 очков, но хозяева площадки смогли сократить отставание, подтянувшись на три очка к большому перерыву и ещё на шесть к итогу третьей четверти. Заключительный отрезок матча полностью остался за гостями, которые за последние 12 игровых минут успели превратить три очка преимущества в итоговые «+17».

Джейсон Тейтум («Бостон») оформил дабл-дабл — на его счету 38 очков, 14 подборов и шесть результативных передач. «Индиана» прервала победную серию из шести матчей кряду. Лидер обеих конференций «Бостон» выиграл вторую встречу подряд.