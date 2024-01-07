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«Индиана» уступила лидеру НБА «Бостону» после шести побед подряд

«Индиана» уступила лидеру НБА «Бостону» после шести побед подряд
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В ночь с 6 на 7 января мск на паркете «Банкерс Лайф Филдхауса» в американском Индианаполисе завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Бостон Селтикс». Победа со счётом 118:101 осталась за гостями.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Во время стартовой четверти «Селтикс» убежали вперёд на 12 очков, но хозяева площадки смогли сократить отставание, подтянувшись на три очка к большому перерыву и ещё на шесть к итогу третьей четверти. Заключительный отрезок матча полностью остался за гостями, которые за последние 12 игровых минут успели превратить три очка преимущества в итоговые «+17».

Джейсон Тейтум («Бостон») оформил дабл-дабл — на его счету 38 очков, 14 подборов и шесть результативных передач. «Индиана» прервала победную серию из шести матчей кряду. Лидер обеих конференций «Бостон» выиграл вторую встречу подряд.

НБА - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
101 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Матурин - 20, Халибёртон - 17, Хилд - 15, Тёрнер - 12, Топпин - 10, Несмит - 8, Смит - 7, Макконнелл - 6, Джексон - 4, Чьебв - 2, Уокер, Браун, Нвора, Джонсон, Шиппард
Бостон Селтикс: Тейтум - 38, Браун - 31, Хорфорд - 10, Холидэй - 8, Бриссетт - 8, Уайт - 7, Притчард - 5, Хозер - 5, Корнет - 4, Порзингис - 2, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
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