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«Бостон» одержал пятую победу в нынешнем сезоне НБА при 30+ очков от Брауна

«Бостон» одержал пятую победу в нынешнем сезоне НБА при 30+ очков от Брауна
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Атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 118:101.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Браун в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 31 очко (13 из 20 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые), четыре подбора, одну результативную передачу и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+7».

Примечательно, что таким образом «Бостон» одерживает пятую победу в нынешнем сезоне НБА, когда Джейлен Браун набирает в играх как минимум 30 очков. В таких случаях «Селтикс» также потерпели одно поражение.

НБА - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
101 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Матурин - 20, Халибёртон - 17, Хилд - 15, Тёрнер - 12, Топпин - 10, Несмит - 8, Смит - 7, Макконнелл - 6, Джексон - 4, Чьебв - 2, Уокер, Браун, Нвора, Джонсон, Шиппард
Бостон Селтикс: Тейтум - 38, Браун - 31, Хорфорд - 10, Холидэй - 8, Бриссетт - 8, Уайт - 7, Притчард - 5, Хозер - 5, Корнет - 4, Порзингис - 2, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
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