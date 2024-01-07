«Бостон» одержал пятую победу в нынешнем сезоне НБА при 30+ очков от Брауна

Атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 118:101.

Браун в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 31 очко (13 из 20 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые), четыре подбора, одну результативную передачу и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+7».

Примечательно, что таким образом «Бостон» одерживает пятую победу в нынешнем сезоне НБА, когда Джейлен Браун набирает в играх как минимум 30 очков. В таких случаях «Селтикс» также потерпели одно поражение.