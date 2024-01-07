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Все результаты игрового дня НБА 7 января

Все результаты игрового дня НБА 7 января
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Сегодня, 7 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата прошли четыре календарных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 6 января:

«Индиана Пэйсерс» – «Бостон Селтикс» — 101: 118.
«Вашингтон Уизардс» – «Нью-Йорк Никс» — 105: 121.
«Филадельфия Сиксерс» – «Юта Джаз» — 109: 120.
«Хьюстон Рокетс» – «Милуоки Бакс» — 112:108.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Яннис Адетонкунбо («Милуоки Бакс»), который набрал 48 очков, добавив к ним 17 подборов и две результативных передачи. Помимо него высокой результативностью отличились Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс», 39 очков) и Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс», 38 очков и 13 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
101 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Матурин - 20, Халибёртон - 17, Хилд - 15, Тёрнер - 12, Топпин - 10, Несмит - 8, Смит - 7, Макконнелл - 6, Джексон - 4, Чьебв - 2, Уокер, Браун, Нвора, Джонсон, Шиппард
Бостон Селтикс: Тейтум - 38, Браун - 31, Хорфорд - 10, Холидэй - 8, Бриссетт - 8, Уайт - 7, Притчард - 5, Хозер - 5, Корнет - 4, Порзингис - 2, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
105 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Кузма - 27, Авдия - 23, Джонс - 11, Пул - 10, Батлер - 8, Кисперт - 8, Гэффорд - 6, Кулибали - 4, Гилл - 3, Дэвис - 2, Райт - 2, Мускала - 1, Галлинари, Оморуи
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 39, Брансон - 33, Дивинченцо - 10, Харт - 9, Ануноби - 9, Хартенштайн - 8, Гримс - 6, Макбрайд - 5, Ачиува - 2, Флинн, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу, Гибсон
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 120
Юта Джаз
Ньютаун
Филадельфия Сиксерс: Макси - 25, Убре - 24, Рид - 16, Моррис - 15, Беверли - 12, Мартин - 9, Бамба - 6, Батюм - 2, Спрингер, Каунсил, Смит, Хаус
Юта Джаз: Маркканен - 33, Секстон - 22, Коллинс - 19, Кларксон - 18, Кесслер - 10, Фонтеккио - 7, Джордж - 6, Олиник - 5, Хортон-Такер, Данн, Саманич, Агбаджи, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
112 : 108
Милуоки Бакс
Милуоки
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 21, Грин - 16, Грин - 16, Ванвлит - 14, Смит II - 14, Уитмор - 12, Холидей - 11, Томпсон - 4, Тэйт - 4, Ландейл, Баллок, Марьянович
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 48, Лиллард - 18, Миддлтон - 10, Коннотон - 9, Лопес - 7, Портис - 6, Боучэмп - 5, Бисли - 3, Пэйн - 1, Джексон - 1, Грин, Лопес, Адетокунбо
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