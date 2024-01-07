Все результаты игрового дня НБА 7 января

Сегодня, 7 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата прошли четыре календарных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 6 января:

«Индиана Пэйсерс» – «Бостон Селтикс» — 101: 118.

«Вашингтон Уизардс» – «Нью-Йорк Никс» — 105: 121.

«Филадельфия Сиксерс» – «Юта Джаз» — 109: 120.

«Хьюстон Рокетс» – «Милуоки Бакс» — 112:108.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Яннис Адетонкунбо («Милуоки Бакс»), который набрал 48 очков, добавив к ним 17 подборов и две результативных передачи. Помимо него высокой результативностью отличились Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс», 39 очков) и Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс», 38 очков и 13 подборов).