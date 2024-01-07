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Монти Уильямс высказался о сдерживании Стефена Карри

Монти Уильямс высказался о сдерживании Стефена Карри
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Главный тренер «Детройт Пистонс» Монти Уильямс поделился мнением о сдерживании разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

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«Если вы сумели удержать Карри, позволив ему набрать 26 очков, то вы будете делать это каждый раз», – приводит слова Уильямса журналист Майк Кёртис в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем матче «Детройт» уступил «Голден Стэйт» со счётом 109:113. 35-летний Карри за 31 минуту на паркете набрал 26 очков, сделал шесть подборов и отдал четыре результативные передачи.

Недавно «Детройт» установил самую длительную рекордную серию поражений в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в отдельно взятом сезоне. Команда из Мичигана уступила в 28 матчах кряду.

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